Türk Uzmanlar: Çin Ekonomisi, Çkp Politikaları Sayesinde 2023'te Daha da Büyüyecek

İSTANBUL, 5 Şubat (Xinhua) -- Türk uzmanlara göre Çin ekonomisinin, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) politikaları sayesinde 2023 yılında daha da büyümesi bekleniyor.

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentindeki bir otomobil üretim fabrikasında üretim hattından çıkmadan önce bir aracı kontrol eden işçi, 14 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)

İSTANBUL, 5 Şubat (Xinhua) -- Türk uzmanlara göre Çin ekonomisinin, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) politikaları sayesinde 2023 yılında daha da büyümesi bekleniyor.

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide Çin ekonomisinin, özellikle yılın başında Kovid-19 müdahale tedbirlerinin optimizasyonu sonrasında sağlam bir toparlanma dönemine girdiğini söyledi.

Çolakoğlu, çok sayıda Çinlinin Bahar Festivali'nde yurtiçi ve yurtdışında seyahat ettiğini, bunun başta ulaştırma ve turizm olmak üzere neredeyse bütün sektörlere olumlu yansıdığını ifade etti.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletine bağlı Jilin kentindeki Songhua Gölü Kayak Merkezi'nde kayak yapan turistler görülüyor, 30 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)

Bu olumlu havanın hem Çinli hem de uluslararası iş insanlarının iş seyahatleri yapmaları beklenen tatil sezonu sonrasında daha da artacağını belirten Çolakoğlu, "Tüm bu faaliyetler iş dünyasında daha olumlu sirkülasyon getirecek ve Çin'deki sektörler için daha olumlu gelişmeler olacak" dedi.

Çolakoğlu ayrıca, Çin hükümetinin fabrika üretkenliğini artırma ve yüksek kalitede büyüme çerçevesinde nitelikli insan kaynaklarıyla birlikte Çin sanayisi ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı ve güvenli hale getirme kararlılığına dikkat çekti.

Çolakoğlu, "Çin'in insan kaynakları yükselişte ve ülkede daha nitelikli iş gücü bulunuyor. Bu yüzden de yüksek kaliteli kalkınma elde etmek için tüm bu planlar devam ediyor" dedi.

Çolakoğlu gibi, İstanbul merkezli Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Doster de Çin'in, ÇKP'nin doğru hedef ve politikalarıyla dünya ekonomisinin itici gücü olmaya devam edeceğini belirtti.

Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Taizhou'daki Taizhou Limanı'nın uluslararası konteyner terminalinde konteyner taşıyan kamyonlar görülüyor,17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Tang Dehong/Xinhua)

Doster, Xinhua ile yaptığı söyleşide, "İstikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme ile çevre ve doğayla uyum içinde kalkınma, ÇKP'nin hedefleri arasında öne çıkıyor" dedi.

Çin'in 2022 yılında ekonomi alanında gösterdiği başarının, hükümet politikalarının pandemiye rağmen meyve verdiğinin kanıtı olduğunu ifade eden Doster, "Diğer bir deyişle, (Çin ekonomisiyle ilgili tüm bu olumlu işaretler) ÇKP'nin hedeflerine ulaşıldığını gösteriyor" dedi.

Çin ekonomisi pandemi kaynaklı olumsuzluklara rağmen 2022'de yıllık yüzde 3 büyüme kaydederek 121 trilyon yuan (yaklaşık 18 trilyon ABD doları) gibi rekor bir seviyeye ulaştı. 6,1 trilyon yuanlık bu artış, orta ölçekli bir ülkenin ekonomik hacmine eşdeğer.