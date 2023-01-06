Türk Uzmandan, ABD'nin Biyolojik Laboratuvarları Hakkında Uluslararası Soruşturma Açılması Çağrısı

Güvenlik analisti Cihat Yaycı, olası biyolojik tehditlerin önünü kesmek için ABD'nin biyolojik laboratuvarları hakkında soruşturma yürütülmesine yönelik uluslararası topluma çağrıda bulundu.

SES (Türkçe): CİHAT YAYCI, Türk güvenlik analisti:

"Bütün ülkelerin biraraya gelerek bir uluslararası kuruluş kurması ve bunları açıkça, şeffaf biçimde soruşturması lazım. Çünkü tehlike büyük. Kovid-19 geçmiş olabilir ama başka şeylerin ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla, bazı veriler perde arkasından diğer (biyolojik) tehditlerin pusuya yattığını öne sürüyor. Bu yüzden bütün ülkelerin ve Birleşmiş Milletler'in birlikte hareket etmesi lazım."

ABD'nin yaklaşık 30 ülkede 336 biyolojik laboratuvarı kontrol ettiğine dikkat çeken uzman, bunların askeri amaçlarla kullanılması halinde küresel tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Son yıllarda, dünya çapında ABD tarafından finanse edilen biyolojik laboratuvarlarla ilgili güvenlik sorunları ve bunların şüpheli biyolojik-askeri faaliyetleri, kamuoyunda artan bir endişe uyandırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)