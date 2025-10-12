Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi 2025-2026 Dönemini Açtı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi 2025-2026 faaliyet döneminin açılışı gerçekleştirildi.

TÜKD Eskişehir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ergin Orbey Sahnesi'ndeki yeni dönemim açılışı "Kızlar Okusun, Hayata Dokunsun" temasıyla yapıldı.

Dernek üyeleri, bursiyer öğrenciler ve bağışçılar ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan TÜKD Eskişehir Şube Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tunalıer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün sadece bir takvim günü değil kız çocuklarının sesi olmak ve eşit bir gelecek için söz verme günü olduğunu vurguladı.

Dernek olarak yalnızca burs sağlamakla kalmadıklarını belirten Tunalıer, gençlerin özgüvenli, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu yıl 117 bursiyere ulaştıklarını açıklayan Tunalıer, "Geçtiğimiz yıl mezun ettiğimiz 42 bursiyerimizin başarı hikayeleri, bu çabanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Programda, hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Hacer Işık Aksoy da anıldı. TÜKD Eskişehir şubesine yeni katılan üyelere rozet takdim töreni gerçekleştirildi.

Program, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı'nın "Nutuk'u Okuyorum" ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk'ün "Kent Belleği: 1950-1970 Arası Hamamyolu Çarşısı ve +65 Yaş Üstü Bireylerde Anımsama Deneyimi" başlıklı sunumlarıyla sona erdi.