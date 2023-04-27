Türk üniversiteleri, Fas'ta düzenlenen 31. Uluslararası Öğrenci Forumunda yoğun ilgi gördü

Faslılar, ülkenin batısındaki Kazablanka kentinde düzenlenen 31. Uluslararası Öğrenci Forumuna katılan Türk üniversitelerinin stantlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kazablanka'da 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 31. Uluslararası Öğrenci Forumuna, İstanbul Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Ticaret, Üsküdar Üniversitesi ve Işık Üniversitesi gibi çok sayıda Türk üniversitesi katıldı.

Türk üniversitelerinin faaliyetleri, imkanları ve eğitim şartları hakkında bilgi edinmek isteyen Faslı öğrenciler, stantların olduğu noktalara büyük ilgi gösterdi.

Forumu düzenleyen Fas Öğrenci Topluluğundan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl forumu 150 bin kişinin ziyaret ettiği, bu yılki foruma ise 750 eğitim kurumunun katıldığı ifade edildi.

Foruma, Türkiye'nin yanı sıra, Kanada, Malta, Fransa, İspanya, İngiltere, Finlandiya, Almanya, ABD, Çin, Portekiz, Rusya ve İtalya'dan da üniversiteler katılıyor.

Fas Eğitim Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 55 bin Faslı öğrenci yurt dışında eğitim alıyor.