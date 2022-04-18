Türk tüketicileri yılın ürünlerini seçti

Araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye genelinde 4.017 tüketici ile görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan ürünlerin belirlendiği program kapsamında 9 farklı ürün, Türk tüketiciler tarafından ödüle layık görüldü.

3 marka 2 ödül aldı

Yılın Seçilmiş Ürünü programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2022'de; Nestlé Türkiye 'Nestlé Damak Baklava' Tablet Çikolata, Ekaterra Türkiye 'Lipton Vitaminli Çay', Goodyear Türkiye ise 'Goodyear Eagle Sport 4Seasons' adlı ürünle ödül aldı. Tesan İletişim A.Ş. 'TTEC Airbeat Lite 2' kulaklık ve 'TTEC Robi Promaster' akıllı robot süpürge, Kimberly-Clark Türkiye 'Kotex Gece Külodu' ve 'Kotex Natural' ped ürünü, Sanofi Tüketici Sağlığı Türkiye ise 'Bisolduo Öksürük Şurubu & Bisolduo Action Sprey' ve 'Enterogermina Probiyotik - 6 Milyar' adlı ürünle Türk tüketicileri tarafından 2 ödüle layık görülen markalar oldu.

4.017 tüketici ile görüşüldü

Geride kalan 6 yıl içinde gıda, içecek, kişisel bakım, anne ve bebek, temizlik, sağlık ve sigorta kategorilerinde toplam 61 inovatif ürün Türk tüketicilerinin oylarıyla ödüllendirildi. Yılın Seçilmiş Ürünü programının 2022 yılı kazananları ise, araştırma şirketi Nielsen IQ'nun Türkiye genelinde 4.017 tüketici ile görüşerek yaptığı anketler sonucunda belirlendi.