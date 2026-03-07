Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Rasim Öztekin

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

Televizyon ve tiyatroda oynadığı unutulmaz karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi.

Şükran ve Atilla Fazlı Öztekin çiftinin çocuğu olarak 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının tam ismi Rasim Mükerrem Öztekin'dir.

Galatasaray Lisesinde eğitim gören başarılı oyuncu, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.

Öztekin, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalar yaparak sahneye adım attı.

Ortaoyuncular Topluluğu ile tiyatroya başladı

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu ile 1980'de profesyonel tiyatro oyuncusu olan sanatçı, 1980-1992'de Ortaoyuncular Tiyatrosunun "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" ve "İstanbul'u Satıyorum" adlı eserleriyle tüm oyunlarında rol aldı.

Rasim Öztekin, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy ve Zeliha Berksoy ile aynı sahneyi paylaştı.

Sanatçı, 1992-1995'te Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve Demet Akbağ ile "Mega Show", Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nda izleyicilerin karşısına geçti.

Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali 1994'te sahneye koyan Öztekin, eserde oyuncu olarak da yer aldı.

Birçok sinema filminde rol aldı

Öztekin, "Görevimiz Komedi", "Komedi Türk", "Bak Hele Bak", "Eğrisiyle Doğrusuyla", "Biraz Düş, Biraz Gülüş", "Eşref Saati" ve "Bizden Size" adlı programlarda sunuculuk yaptı.

"Bir Günlük Aşk" filmiyle 1986'da sinemaya adım atan sanatçı, kariyerinde "Kurt Kanunu", "Şans Kapıyı Kırınca", "GORA", "Düğün Dernek", "Mandıra Filozofu" ve "Çalgı Çengi İkimiz"in de aralarında bulunduğu birçok filmde rol aldı."

Usta sanatçı, "Köşe Dönücü" adlı televizyon dizisinin ardından "Klavye Delikanlıları", "Geniş Aile" ve "Seksenler" adlı dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bir yandan çizgi film ve reklam seslendirmeleri de yapan sanatçı, Gani Müjde'nin yazdığı, Mehmet Ergen'in sahnelediği "Yıldızların Altında" adlı müzikalde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin ile başrolü paylaştı.

TRT'de program metin yazarlığı, Akşam ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Öztekin, kendi internet sayfasında da çeşitli konularda yazılar kaleme aldı.

Ayrıca, sanatçının köşe yazılarından derlenen "Atış Serbest" adlı kitabı yayımlandı.

Rasim Öztekin, 2009'da rol aldığı "Boş Gezen ve Kalfası" adlı oyun sırasında kalp krizi geçirdi, tedavi sırasında sanatçıya kalp pili takıldı.

Çok sayıda ödüle layık görüldü

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli simgelerinden Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle kavuğu 2020'de Şevket Çoruh'a teslim etti.

Öztekin'in Zeynep Aslıhan İsbay ile evliliğinden, 1987'de kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin dünyaya geldi. Sanatçı, ikinci evliliğini 2005'te gazeteci Esra Kazancıbaşı ile yaptı.

Tiyatro alanında 1988'de Altan Erbulak Ödülleri'nde "En İyi Oyuncu", 1995'te İsmail Dümbüllü Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyuncusu", 2003'te "Afife Tiyatro Ödülleri"nde komedi ve müzikal dalında "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçilen sanatçı, sivil toplum kuruluşları, medya ve üniversiteler tarafından da pek çok kez "Yılın Sanatçısı" ödülüne değer görüldü.

Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 8 Mart 2021'de 62 yaşındayken hayatını kaybetti.

Usta sanatçının yer aldığı yapımlar

Tiyatro: "İstanbul'u Satıyorum", "Don Juan ile Madonna", "Soyut Padişah", "Yorgun Matador", "Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu", "Güle Güle Godot", "Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri", "Haldun Taner Kabare", "Çok Tuhaf Soruşturma", "Parasız Yaşamak Pahalı", "Fişne Pahçesu", "Kökü Bitti Zıkkım Zulada", "Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu", "Uzun Donlu Kişot", "Kiralık Oyun".

Sinema : "Çalgı Çengi İkimiz", "Düğün Dernek", "Düğün Dernek 2", "Mandıra Filozofu", "Vay Arkadaş", "Gelecekten Bir Gün", "Kanal-İ-Zasyon", "Kabadayı", "Kapılara Dikkat", "Şans Kapıyı Kırınca", "Pardon" ve "G.O.R.A".

Dizi : "Klavye Delikanlıları", "Kardeş Payı", "Seksenler", "Geniş Aile", "Komedi Türk", "Eyvah Halam", "Suç Dosyası", "Güzel Günler", "Pertev Bey'in Üç Kızı", "Hırsız Polis", "Dolunay", "Ev Hali", "Yeni Hayat", "Paşa Baba Konağı", "Başka İstanbul Yok", "Boş Gezen ve Kalfası", "Fal Bilim Merkezi", "Köşe Dönücü".