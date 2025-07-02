Türk Tiyatrosu ve Sinemasının Değerli İsmi Şekip Taşpınar Vefat Etti

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları, vefat eden ünlü oyuncu Şekip Taşpınar için başsağlığı mesajı yayımladı. Taşpınar, Türk tiyatrosuna ve televizyon dünyasına önemli katkılarda bulunmuş bir sanatçıydı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, vefat eden tiyatro ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tiyatrosu ve sinemasının kıymetli ismi, Devlet Tiyatrolarından emekli sanatçılarımızdan Şekip Taşpınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Devlet Tiyatrolarının açıklamasında ise Taşpınar'ın "tiyatro sahnesine adanmış bir ömür" sürdüğü, televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle de hafızalarda yer ettiği belirtildi.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüten sanatçının hem sahne üzerindeki emeği hem de genç oyunculara aktardığı bilgi ve deneyimin önemi vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs 2025 tarihinde Devlet Tiyatrolarından emekli olan ve tiyatro sahnesinin yanı sıra televizyon dünyasında da onlarca yapımda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar, ardında güçlü bir sanat mirası bıraktı. Kurumumuza ve Türk tiyatrosuna kattıkları daima saygı ve minnetle anılacaktır. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Taşpınar'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Balıkesir'in Altınoluk beldesindeki Mecitdede Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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