Türk Tarih Kurumu Başkanı Edirne Valisi'ni Ziyaret Etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu"na katılan Özgen, Sezer'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan da yer aldı.

Özgen ve Eraslan, Valilikteki görüşmenin ardından Vali Sezer'e kurumlarının kitaplarını hediye etti.