Ttb, Halep'te Sivil Halkın ve Sağlık Kurumlarının Hedef Alınmasını Kınadı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), " Suriye'nin Halep kentinde sivillerin ve sağlık kurumlarının hedef alınmasını kınayarak, çatışmaların uluslararası insancıl hukuka uygun biçimde sonlandırılması" çağrısı yaptı. TTB'den yapılan açıklamada, " Suriye'deki gelişmelerin halihazırda kırılgan olan sağlık sistemlerini daha da işlevsiz hale getirdiği, hastaneler, sağlık çalışanları ve ambulans hizmetlerinin ciddi risk altında olduğu belirtilerek, sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesinin uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu" ifade edildi.

TTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Aralık 2024'ten itibaren Suriye'de yönetimi devralan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve ona bağlı cihatçı grupların, çatışmaları sona erdirmek yerine Süveyda'da Dürzilere, Lazkiye ve Tartus'ta Arap Alevilere yönelik saldırıların bir benzerini 6 Ocak'tan itibaren Halep'te Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleştirdiği" iddia edildi.

Açıklamada, savunmasız sivillerin yaşadığı yerleşim alanları ile sağlık kuruluşlarının doğrudan hedef alındığı saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre, "6 Ocak'tan bu yana HTŞ ve ona bağlı grupların saldırılarında ikisi çocuk olmak üzere onlarca sivilin hayatını kaybettiği, 64 kişinin yaralandığı ve on binlerce insanın yaşam alanlarından zorla uzaklaştırıldığı" aktarıldı.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur"

Yaşanan saldırıların Suriye'de farklı etnik ve inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşamasını engellediği vurgulanan açıklamada, çatışmalı sürecin devam etmesinin etnik çatışmaların sınırları aşmasına ve Orta Doğu'da daha büyük yıkımlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu. TTB açıklamasında, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" denilerek, silahlı çatışmaların yalnızca can kayıplarına yol açmadığı, altyapıyı tahrip ederek hastalıklara neden olduğu ve toplumların ruhsal ve fiziksel sağlığını uzun yıllar olumsuz etkilediği kaydedildi.

"Sağlık çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez"

"Şeyh Maksud'da bulunan Halid Fecir Hastanesi ile Eşrefiye mahallesindeki Osman Hastanesi'nin bombalanmasının ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu" belirtilen açıklamada, bu saldırıların Cenevre Sözleşmeleri'ne açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Hastanelerin ve sağlık emekçilerinin hedef alınmasının Gazze, Rojava ve Ukrayna'da olduğu gibi yeni bir savaş konsepti çerçevesinde normalleştirilmesinin insanlık için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

"Sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesi uluslararası insancıl hukukun açık ihlali"

Açıklamada, sivillerin, sağlık kuruluşlarının ve sağlık emekçilerinin derhal ve koşulsuz korunmasını, sağlık hizmetlerinin tarafsız, kesintisiz ve güvenli biçimde sunulmasının güvence altına alınmasını, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmeleri'ne uymasını, çatışmaları derinleştirecek askeri adımların durdurulmasını ve diplomatik, barışçıl çözüm yollarının ivedilikle devreye sokulması talep edildi. Açıklamada, başta Türkiye olmak üzere Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyunun barışçıl çözüm süreçlerine katkı sunması çağrısı da yapıldı. TTB açıklamasında, "Hekimler olarak bizler, nerede yaşarsa yaşasın her insanın yaşam hakkını savunmayı mesleki ve etik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sınırlar ötesinde yaşanan acılar karşısında sessiz kalmayacağız" denilerek, "Savaş değil barış, ölüm değil yaşam, yıkım değil sağlık istiyoruz" görüşlerine yer verildi.