Türk Tabipleri Birliği: "Nöbet Ertesi İzin Haktır, Uygulatılmaması Suçtur"

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul'da bir cerrahi asistanın 33 saat aralıksız çalıştıktan sonra kaza geçirmesinin ardından, nöbet ertesi izin hakkının ihlal edildiğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na denetim çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir cerrahi asistanının 33 saat çalıştıktan sonra evine dönerken kaza yaptığı belirtilerek, şunları kaydedildi:

"İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli cerrahi asistanı meslektaşımızın toplam 33 saat çalıştırıldıktan sonra sürücüsü olduğu aracıyla eve giderken kaza geçirdiği bilgisini aldık. Rümeysa Berin Şen'in ölümü hala hafızalarımızda. Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Nöbet ertesi izin haktır, uygulatılmaması suçtur! Sağlık Bakanlığı gerekli denetim ve yaptırımları uygulayarak sorumluluğunu yerine getirmelidir"

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com


