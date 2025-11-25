Türk Tabipleri Birliği'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İstanbul Sözleşmesi tekrar hayata geçirilmelidir. 6284 sayılı Kanun etkin şekilde uygulanmalıdır. Kadınlar ve LGBTİ artılar için sağlık hakkına erişimdeki eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele edilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikaları derhal geliştirilmelidir" çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, bütün alanlarda cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığının ortadan kaldırılması için mücadele etmekle mümkündür. İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmeleri'ne halen taraf olan devlet, her kadının ve kız çocuğunun can güvenliğini, beden dokunulmazlığını, haklarını ve sağlığını korumakla yükümlüdür ve bu yükümlülük, devletin asli görevidir.

Kadınları yoksullaştıran, güvensizleştiren ve aile içine hapsetmeyi hedefleyen; eşitsizlikleri derinleştiren politikalar, onları hem evde hem işte hem de kamusal alanda sistematik şiddet riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

"Kadınlar ve LGBTİ+'lar için sağlık hakkına erişimdeki eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele edilmeli"

TTB ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak şiddetin her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyor; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: İstanbul Sözleşmesi tekrar hayata geçirilmelidir! 6284 sayılı kanun etkin şekilde uygulanmalıdır! Kadınlar ve LGBTİ artılar için sağlık hakkına erişimdeki eşitsizliklerle ve ayrımcılıkla mücadele edilmeli, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı sağlık politikaları derhal geliştirilmelidir!"