Haberler

Türk Tabipleri Birliği: "İyi Hekimlik Ancak İyi Şartlarda Yapılabilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son zamanlarda hekimlik faaliyetlerini kısıtlayan bazı yasa ve yönetmelik değişikliklerinin uygulamaya geçirildiğini belirterek, "Kamu idaresinden talebimiz, bu olumsuz koşulların düzeltilmesi, hekimlerin çalışma özgürlüklerini kısıtlayan, mesleklerini özenle ve güvenle yapmalarını engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasıdır. İyi hekimlik ancak iyi şartlarda yapılabilir" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), son zamanlarda hekimlik faaliyetlerini kısıtlayan bazı yasa ve yönetmelik değişikliklerinin uygulamaya geçirildiğini belirterek, "Kamu idaresinden talebimiz, bu olumsuz koşulların düzeltilmesi, hekimlerin çalışma özgürlüklerini kısıtlayan, mesleklerini özenle ve güvenle yapmalarını engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasıdır. İyi hekimlik ancak iyi şartlarda yapılabilir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, son dönemde hekimlerin çalışma koşullarını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilediğini belirttiği yasal düzenlemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Son zamanlarda hekimlik faaliyetlerimizi kısıtlayan, engelleyen ve sağlık hizmeti vermemizde çeşitli güçlüklere neden olan bazı yasa ve yönetmelik değişiklikleri uygulamaya geçirilmiştir. Hizmet kusurundan doğan zararlara karşılık mahkemelerce karar verilen ödenmesi imkansız, yoksullaştırıcı, fahiş tazminatlar, serbest çalışan hekimlere getirilen yıllık ruhsat harcı ödemeleri, serbest çalışan hekimlere getirilen kota kısıtlamaları, sağlık hizmet ortamlarında yaşanan şiddet olayları, kamu sağlık kurumlarında 5 dakikada bir hasta bakma baskısı, aile hekimlerine 'eziyet yönetmeliği' ile getirilen negatif performans cezaları bizlerin çalışma şevkini kırmakta, mesleğimizi bilimsel kurallara uygun ve etkili şekilde yapmamızı engellemekte ve kaliteli hizmet sunumunu ortadan kaldırmaktadır. Kamu idaresinden talebimiz, bu olumsuz koşulların düzeltilmesi, hekimlerin çalışma özgürlüklerini kısıtlayan, mesleklerini özenle ve güvenle yapmalarını engelleyen düzenlemelerin kaldırılmasıdır. Halkımıza daha iyi sağlık hizmeti verebilmemiz için hekimlerin haklı talepleri dikkate alınmalıdır. İyi hekimlik ancak iyi şartlarda yapılabilir."

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani

Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Rüyamda görsem inanmam
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü