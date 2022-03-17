Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Mart'ta YouTube'tan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılması hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İşte o paylaşım;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman – Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şimdi bunların bir de Tabipler Birliği var. Ya bunlar ne kadar yalancı ne kadar cambaz ya. Erciyes Üniversitesi, büyük bir kadroyla TURKOVAC aşısını üretiyor, icat ediyor. Adamlar 'böyle bir şey yok' diyor. Siz ne sahtekarsınız, ne yalancısınız ya. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok ama yapana da hep taş koydunuz. Sahtekarlar. Şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere vatandaşımızı mahkum etmedik. Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanlarda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar, bu cambazlar, maalesef hastanelerde rehin alınan vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı. Biz o dönemleri de yaşadık, zor mücadeleyi verdik. Bunlarda utanma yok."

BİR TEPKİ DE BAHÇELİ'DEN: BU ÜLKEDEN GİTMESİ GEREKEN TTB'DİR

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Birliği'ni hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorlar için kullandığı "Giderlerse gitsinler" çıkışına destek vererek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Covid-19 hastalığının şiddetlendiği dönemde vatandaşımızı korkuya sevk eden, endişeye sevk eden küçük bir azınlığın kara propagandalarını da unutmuş değiliz. TBB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı yer olarak karşımızdadır. Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminini çiğneyen yüzkaralarıdır. Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan hekimlerin gittiği yok. TBB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimini çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa keyifleri bilir."