Türk Siyasetçileri ve Müslüman Ülke Liderleri Kabe'de Tavaf Yaptı

Türk Siyasetçileri ve Müslüman Ülke Liderleri Kabe'de Tavaf Yaptı
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Adalet Bakanı, Aile Bakanı ve diğer Türk siyasetçilerin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu'dan birçok Müslüman ülke lideri, Kabe'de buluşarak tavaf gerçekleştirdi. Hacı adayları, sıcak havalarda rahatça tavaf yapma imkanı buldular.

- Türk siyasetçileri ve Müslüman ülke liderleri de Kabe'ye kavuştu

Bakanlar Yılmaz Tunç ve Mahinur Özdemir Göktaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Afrika ve Orta Doğu'dan çok sayıda Müslüman ülkenin lideri Kabe'de dün akşam tavafta buluştu

MEKKE - Hacı adayları akşam saatlerinden itibaren Arafat'a yola çıkarken, merkeziye bölgesinde Kabe'ye yakın otellerde kalan hacı adayları ise akşam ezanı vakti daha rahat tavaf etme imkanı buldu.

Türkiye'den 1446 hicri hac ibadeti için mübarek topraklara gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici akşam saatlerinde sakin bir zamanda Kabe-i Muazzama'da tavaflarını yaptılar.

Süleyman Soylu'ya tavaf sırasında Türkiye'den gelen onlarca hacı adayı selam verip hatıra fotoğrafı çektirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de tavaf dualarını okuma gözlüğünü takarak bizzat kendisi okudu. Tavafını bitiren vatandaşlar Destici'nin de haccını tebrik ederek, Kabe'i muazzamanın önünde hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Zilhicce ayının 9. günü olan Perşembe sabah saat 06.00'dan itibaren Kabe'ye yakın otellerde kalan hacı adayları da Arafat'a nakledilmeye başlanacaklar. Yarın öğlene kadar bütün nakillerin bitirilmesi planlanıyor. Bu sene 47 derece sıcaklık sebebiyle hacıların hepsinin büyük klimalı, yüksek tavanlı çadırlarda misafir edilmesine özen gösterilirken, saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında intikallerin tamamlanmasına dikkat ediliyor.

Bu arada Suudi Arabistan'a Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda siyasetçi ve lider de kralın misafiri olarak Ecyad bölgesinde kraliyet misafirhanesinde bulunuyor. Kraliyet misafirhanesinden Kabe'ye direk olarak açılan kapıdan akşam saatlerinde muhafızların insan zinciri altında çıkan misafir liderler, tavafı da hızlı bir şekilde tamamlıyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
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