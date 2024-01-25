Üye Girişi
Haberler

Türk Sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TÜRK Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybetti.

TÜRK Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah deri eldivenleri, füme pardösüsü, güneş gözlükleriyle hafızalarda yer edinen, Türk Sineması'nın kötü adamı Hikmet Taşdemir 82 yaşında hayatını kaybetti. Silivri'de yaşayan Taşdemir rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tekirdağ Namık Kemal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Taşdemir bugün saat 15.05 sıralarında tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

'BENİM ADIM KERİM, HEPİNİZİ SEVERİM' REPLİĞİ UNUTULMAZLAR ARASINDA

2 Şubat 0940'de Erzurum'da dünyaya gelen Taşdemir, genç yaşta bazı tiyatro topluluklarında yer aldı. 1971'de Yılmaz Güney'in yönettiği 'Baba' filmi ile sinema hayatı başladı. Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban da Mardinli Arif'i ve Tatar Ramazan da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Taşdemir'in 'Benim adım Kerim, hepinizi severim' repliği unutulmazlar arasına girdi. 130'dan fazla filmde yer alan Taşdemir, Leyla ile Mecnun (1972), Ezo Gelin (1973), Rabia (1973), Battal Gazi'nin Oğlu (1974), Batsın Bu Dünya (1975), Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Tatar Ramazan (1990), Polis (televizyon dizisi, 1992), Kurt Kapanı (1999), Beşinci Boyut (televizyon dizisi, 2005), Arka Sokaklar (televizyon dizisi, 2006) dizilerinde rol aldı.

YEŞİLÇAM OYUNCULARINA VEFASIZLIK YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ünlü sanatçı Hikmet Taşdemir, 9 Nisan 2022'de DHA'ya yaptığı açıklamada Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını belirterek, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin. Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan, Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" sitem etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hikmet Taşdemir Tekirdağ Ünlüler Sinema Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 26 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! İnci Taneleri hangi cezaevinde çekildi? İnci Taneleri Zahir kim? İnci Taneleri Zahir gerçekte kim? 26 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 26 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 26 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Sacha Boey satıldı mı, Sacha Boey gidiyor mu? Rizespor - Trabzonspor maç özeti! (VİDEO) Rizespor - Trabzonspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet Cuma günü oruç tutmak günah mı? Hikmet Taşdemir öldü mü? Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir neden öldü? Ağustos hangi burç? Ağustos ayı hangi burçtur? Ağustos ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Ağustos arası doğanlar hangi burç? Ağustos burcu Mescid-i Aksa nerede? Mescid-i Aksa nedir? Mescid-i Aksa tarihi! Mescid-i Aksa hangi ülkede? Kur'an-ı Kerim kaç sayfadır? Kur'an-ı Kerim dinle! Rüyada Kur'an-ı Kerim okumak ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title