Türk Sineması Beyrut'ta Açık Hava Gösterimleriyle Tanıtılıyor

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel etkileşimi ve Türk sinemasını tanıtmayı amaçlayan "Açık Hava Türk Filmi Akşamları" etkinliği büyük bir ilgiyle başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki YEE binasının terasında gerçekleştirilen ilk gösterim, hem enstitü öğrencileri hem de dışarıdan katılan Lübnanlı sanatseverler ve Beyrut'ta yaşayan Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Farklı türlerden seçilen klasik ve modern Türk filmlerinin gösterileceği bu özel etkinlik, haziran ayı sonuna kadar her hafta bir kez düzenlenecek.

Gösterimler, sinemaseverleri nostaljik, duygusal ve düşündürücü bir sinema yolculuğuna davet ederken, aynı zamanda Türk kültürünün farklı yönlerine ışık tutmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca ziyaretçilere çeşitli ikramlar da sunulurken, açık hava atmosferi sinema deneyimini daha keyifli ve samimi bir hale getiriyor.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü, bu etkinlikle birlikte Türk sinemasını Lübnanlı dostlara tanıtmanın yanı sıra, iki ülke halkları arasında kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.