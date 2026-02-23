Msb: TSK'nın Katıldığı Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

(ANKARA) – Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) yaklaşık 2 bin personelle katıldığı Steadfast Dart 2026 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında TSK'nın karada, denizde ve havada sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri sergileyerek gücünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müttefik ülke ordularıyla yürüttüğü faaliyetlerde yüksek koordinasyon, müşterek harekat kabiliyeti ve birlikte çalışabilirlik seviyesini gösterdiği ifade edilerek, personelin disiplin, profesyonellik ve caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

