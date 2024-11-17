Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Teröristlere Darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, teröre geçit verilmeyeceğini vurguladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.