Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak ve Suriye'de PKK'ya Darbe

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildi.

Operasyonlara ilişkin MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"