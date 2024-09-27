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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak ve Suriye'de PKK'ya Darbe

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21 PKK'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce etkisiz hale getirildi.

Operasyonlara ilişkin MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak ve Suriye'de PKK'ya Darbe
Kaynak: ANKA / Güncel

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