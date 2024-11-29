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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta Hava Harekatı: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatında 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için Irak kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyor. Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Irak'ta Hava Harekatı: 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel
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