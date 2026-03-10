MSB: Türk hava sahasının korunmasına destek için Patriot sistemi Malatya'da konuşlandırıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin, Malatya'da konuşlandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi, Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı