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Panik anları kamerada! Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu

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Türkiye'nin operasyonlarını kınamak üzere toplanan terör örgütü destekçileri, Türk SİHA'larının basın toplantısı düzenledikleri alanının yakınlarını vurması ile büyük panik yaşadı. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi vurdu.Düzenlenen operasyonlardan Türkiye'yi kınamak için toplanan terör örgütü destekçileri de nasibini aldı.

TOPLANTI DÜZENLEDİKLERİ ALANIN YAKINI VURULDU

PKK/ Ypg'li teröristlerin kontrolündeki petrol tesisleri başta olmak üzere birçok terör hedefi yerle bir edildi. Terör örgütünün uzantıları ise Türkiye'yi suçlamaya çalıştıkları bir basın toplantısı düzenledi. Türk SİHA'larının basın toplantısının düzenlediği alanın yakınını vurması ile terör örgütü destekçileri büyük panik yaşadı.

PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Yaşanan patlama anı, toplantı sırasında salonda bulunan terör örgütü sözcülerini paniğe sevk etti. Basın toplantısını apar topar bitiren terör destekçilerinin panikle sağa sola kaçıştığı görüldü. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

YPG PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

İbrahim Demirel:

Vurun bunlardan kaç tane varsa vurun. Acımak yok bu hainlere. Benim devletim de yaşayıp, benim devletime ve milletime silah doğrultan kim varsa vurun.

Yanıtla1188
GERÇEKÇİ...!!!!!:

SİHALAR KONUMU TAM ALAMAMIŞ SANIRIM, MUTLAK BİR GÜN HEPSİ HEDEFE GİRECEKLER....

Yanıtla852
Dr.Kimbel:

Niye yskinini vurdu madem biliyordunuz nerede olduklarini tüh acidiniz gene terlristlere

Yanıtla714
hakan gardas :

Ne biliyorsun belki orada çoluk çocuk vardı, siviller vardı? Şunu bilki türk asker sivilleri hedef almaz.

27
Google Hesap:

Bynları vurqmadıktan sonra o sihaya gerek yok boş yere atılmış bir bomba

Yanıtla29
siyah.beyaz:

ödleklerr.. işte böle aklınızı alırlar.. ))

Yanıtla01
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