Panik anları kamerada! Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi vurdu.Düzenlenen operasyonlardan Türkiye'yi kınamak için toplanan terör örgütü destekçileri de nasibini aldı.

TOPLANTI DÜZENLEDİKLERİ ALANIN YAKINI VURULDU

PKK/ Ypg'li teröristlerin kontrolündeki petrol tesisleri başta olmak üzere birçok terör hedefi yerle bir edildi. Terör örgütünün uzantıları ise Türkiye'yi suçlamaya çalıştıkları bir basın toplantısı düzenledi. Türk SİHA'larının basın toplantısının düzenlediği alanın yakınını vurması ile terör örgütü destekçileri büyük panik yaşadı.

PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Yaşanan patlama anı, toplantı sırasında salonda bulunan terör örgütü sözcülerini paniğe sevk etti. Basın toplantısını apar topar bitiren terör destekçilerinin panikle sağa sola kaçıştığı görüldü. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.