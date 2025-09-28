Türk Savunma Sanayisinden Dolanan Mühimmat İhracatı Başarısı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen "dolanan mühimmat" sistemi ilk görevinde ihracat başarısına imza attı.

Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık olarak 15 yıldır insansız sistemler alanında yürüttükleri çalışmalardan edindikleri tecrübe ve yetkinlikleri "dolanan mühimmatlar" alanına taşıdıklarını söyledi.

Bugüne kadar gerek destekle gerekse öz kaynaklarla yaptıkları çok fazla AR-GE çalışması olduğuna işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Nihayet bu çalışmalar sona erip bir ürün ailesi haline geldi. Bunu yaparken de temelde başladığımız ve hedeflediğimiz ürünlerin dışında tüm dünyadaki potansiyel müşterilerimizden geri beslemeler alarak günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün ailesi tasarladık.

Lentatek'in temel stratejisi savunma alanındaki değişen konjonktüre uygun olarak tamamen taktik sahanın gerektirdiği ihtiyaçlara çok hızlı cevap vererek biraz daha özelleştirilmiş çözümler ve ürünler sunmaktı. Aslında bu süreçte elde ettiğimiz ihracat başarısı da bu şekilde gerçekleşti. Tedarikçi ülkenin ihtiyaçlarına yönelik dolanan mühimmat ailemizde dönüşüm yaparak ihtiyaçlarını birebir karşıladık ve bu sayede bu ihracat başarısını elde ettik."

?İhracata açılan kapı aynı zamanda aileye yeni ürün kattı

Özellikle ihracata ilişkin bilgi veremediklerini dile getiren Öner Tekin, "Şunu söyleyebilirim, dost ve müttefik bir ülkeyle bu anlaşmayı yaptık, tedarik sözleşmesini hayata geçirdik. Tamamen onların ihtiyaçlarına yönelik ve bizim mevcut, kısmen bildiğiniz ürün ailemizdeki ana ürünümüzün özelleştirilmiş, değiştirilmiş, onların ihtiyaçlarına yönelik bazı özel sensörlerin de ilave edildiği bir versiyonunu sunduk. Ülkemiz için gurur verici, güzel, özelleştirilmiş yeni bir ürün de ortaya çıktı bu sayede." ifadelerini kullandı.

Tekin, teslimatların bu yıl başlayıp gelecek yılı ortasında tamamlanacağını bildirdi.

Dolanan mühimmatlar konusundaki hedeflerine ilişkin de bilgiler veren Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolanan mühimmat konusu temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Bu temel ihtiyaçlara baktığımızda havada çok uzun süre kalan, çok yüksek irtifada görev yapan, maliyeti daha yüksek ürünlerden biraz daha sık kullanılabilecek, sürü halinde de görev yapabilecek farklı bir versiyona kadar çok geniş yelpazede ihtiyaçlar doğdu. Biz bu skalanın tamamını adresleyen bir ürün ailesi oluşturduk. Her bir ürünün kendi alanında yeterince talebinin de olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hiç boşluk bırakmadan bütün ihtiyaç skalasını tamamlayan bir ürün ailesi haline getirdik dolanan mühimmat ailemizi, namıdiğer kamikaze İHA sistemlerimizi.

Lentatek, dünyanın sayılı insansız sistemler şirketlerinden biri ve bu bilinçle öncelikle ülkemizin savunma ihtiyaçlarını karşılamak daha sonra da savunma ihracatını artırma hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor."

?Radarları kapattırıyor, hedefini vuruyor

Dolanan mühimmat, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesini sağlıyor.

Mobilize saklama kutusundan fırlatılan dolanan mühimmat, düşman hava sahasında uzun süre gezinerek hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorluyor. Üzerindeki arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha ediyor.