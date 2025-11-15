Türk Sanatı Platformu Paris'te Lansmanını Yaptı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Paris merkezinin, Türk sanatlarına ilgi duyan sanatçıları ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçladığı "Türk Sanatı Platformu" projesinin lansmanı Fransa'da yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen lansmana, YEE Başkan Yardımcısı Bilgin Özmen, YEE Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Dr. Ömür Karslı, YEE Paris Müdürü Dudu Keleş, sanatçılar, araştırmacılar, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Lansmanda, Türk sanatlarına ilgi duyan ve gönül veren sanatçıları ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan "Türk Sanatı Platformu" tanıtıldı.

"Birçok farklı alanda farklı etkinliklerimiz olacak"

Özmen, burada yaptığı konuşmada, Türk Sanatı Platformu'nun YEE'nin ana faaliyet konularından olan kültürel diplomasiye katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Platform aracılığıyla ayrıca kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek kültürler arası etkileşimin sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Özmen, "Bu konuda Kültür Daire Başkanlığımız öncülüğüyle beraber Paris merkezimizin koordineli çalışmasıyla çok güzel bir platform ortaya çıkardık." dedi.

Özmen, YEE'nin dünyanın yaklaşık 70 ülkesinde 90'dan fazla merkezde kültür ve sanat faaliyetleri yaptığını belirterek, "Sizlerle beraber bu şehirde bu güzel platformu büyüteceğimize inanıyoruz. Resimler, heykeller, dijital sanatlar. Birçok farklı alanda farklı etkinliklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz"

Keleş, Türkçe ve Fransızca yaptığı konuşmada, büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz." sözlerini hatırlatarak, "Bu sözler, zorlukların içinden doğmuş derin bir öğreti taşır. Bize barışın ve birliğin tanışmakla, birbirimizi anlamakla başladığını hatırlatır. ve bugünden daha güzel bir tanışma olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Türk Sanatı Platformu ile Fransa'daki Türk sanatçıları, araştırmacıları, akademisyenleri ve kültür alanında çalışan uzmanları bir araya getirerek çalışmalarını görünür kılmayı hedeflediklerini belirten Keleş, "Böylece Yunus Emre Enstitüsü'nün vizyonu ve misyonu doğrultusunda Türk kültür ve sanatının Fransa'da hak ettiği yeri bulması için hep birlikte çalışacağız. Bu platform yalnızca sanatçıların değil, Türk sanatına gönül vermiş tüm dostların, Türkiye üzerine çalışan akademisyenlerin ve Türk dünyasından sanatçıların buluştuğu bir zemin olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Leyla Alpagut, 1951 yılında Paris'te açtığı ilk sergisiyle büyük ilgi uyandıran Cumhuriyet tarihinin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral hakkında "Füreya: Paris'te Türk Seramiğinin Yankısı" başlıklı tanıtımı gerçekleştirdi.

Türk Sanatı Platformu, Türk sanatının Fransa'da ve uluslararası arenada görünürlüğünü artırmayı, sanat aracılığıyla toplumlar arası etkileşimi güçlendirmeyi ve daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

Türk sanatına ilgi duyan sanatçılar ve akademisyenler, platform üzerinden duyurulara veya Fransa'da hayata geçirmek istedikleri projelerle başvurabilecek.