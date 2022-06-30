Türk sanatçıların eserleri Londra'daki 'Beyond Borders' sergisinde tanıtıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk sanatçıların eserleri, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyond Borders (Sınırların Ötesinde)" adlı sergide sanatseverlerle buluştu.

Başkentin önemli çağdaş ve modern sanat merkezlerinden Miart Gallery London'da düzenlenen serginin açılış resepsiyonuna çok sayıda Türk ve İngiliz sanatsever ve davetli katıldı.

Sergide sanatçı Koray Erkaya, Jülide Günce, Ahmet Yeşil, Dicle Çiftçi, Yiğit Dündar, Ramazan Tilki, İskender Giray, Oben Yılmaz, Şebnem Ünlü ve Laura Margarita'nın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Soyutlama ve figüratif sanat arasındaki sınırları aşmak için farklı ortamlar ve stillerle çalışan sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, Batı ve Doğu sembollerini tek bir alan ve temada bir araya getirerek miras ve kültürü çağdaş sanat ortamına entegre etmeyi amaçlıyor.

"Traces of Fire" sergisindeki eserlerden bir seçki de etkinlikte yer aldı

Geçen yıl ilk "Traces/İzler" adlı ilk solo sergisini hayata geçiren sanatçı Şebnem Ünlü'nün "Traces of Fire (Yangın İzleri)" sergisindeki eserlerinden bir seçki de etkinlikte sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'de geçen yaz meydana gelen orman yangınlarının izlerini Bodrum'da fotoğraflayan Ünlü, bu iki mecrayı "Traces of Fire/Yangın İzleri" adlı sergisinde bir araya getirdi.

Tabiattaki çelişkileri eserlerine taşıyan sanatçının, doğa felaketinin acımasız yüzünü sanatsal bakışıyla yansıtan sergisindeki eserlerden oluşan bu seçki "Beyond Borders" adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Miart Gallery London dünyaca ünlü usta sanatçıların solo sergilerine ev sahipliği yaptı"

Miart Gallery London'un sahibi ve direktörü İrem Deniz, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Miart Gallery açıldığı günden beri Wolfgang Stiller, Banksy, Emilio Cavallini ve Mr. Brain Wash gibi dünyaca ünlü usta sanatçıların solo sergilerine ev sahipliği yaptı. Ancak, Türk çağdaş sanatçıların dünyaya açılması için de Beyond Borders Group sergi serisini yaparak Türk sanatçılarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirip üstlendiğimiz misyonu tamamladığımıza inanıyoruz."

Türk çağdaş sanat ortamını uluslararası düzeyde bir araya getiren sergi, ağustosa kadar ziyaret edilebilecek.

"Beyond Borders" sergisinin ilki şubat, ikincisi mayısta sanat severlerle buluşmuştu.