Türk Sanat Müziği Ustası Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
78 yaşında hayatını kaybeden Muazzez Abacı, Türk sanat müziğine yaptığı katkılarla tanınan bir sanatçıydı. 1990’da 'Vurgun' albümüyle satış rekorları kırmış, 1998'de Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı'nın vefatını menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. 1990 yılında yayınladığı "Vurgun" adlı albümüyle satış rekoru kırdı.

Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de Devlet Sanatçısı ünvanına değer görüldü. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri olan sanatçı, 1998'de "Sibel" adlı dizide de kendisini canlandırmıştı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
