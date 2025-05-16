Türk Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Yetkisini Kazandı

Haber : Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Türk Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Gök, "Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bu sene yetkiyi Türk Sağlık-Sen'e kazandırdık" dedi. Gök, şehir hastanelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bu sene elde ettikleri yetki ile bu sorunlara çözüm üreteceklerini ifade etti.

Türk Sağlık-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Gök, gerçekleştirdikleri sendikal çalışmalar ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Sağlık-Sen Ankara 1 Nolu Şube olarak Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde bu sene yetkiyi Türk Sağlık-Sen'e kazandırdık.

Sendikal mücadelemizin eksenine çalışanları alarak yürüttüğümüz çalışmalar ve bir ekip anlayışı içerisinde iş yeri temsilcilerimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak yaptığımız bu çalışmalar bize sonucu getirdi. Genel Başkanımız Önder Kahveci başta olmak üzere genel merkez yöneticilerimizin desteklerini de her zaman hissettik. Kararlılık ve planlı bir çalışma ile kazanacağını herkese gösterdik.

Tabii biz sadece Bilkent Şehir Hastanesi dışında şube faaliyet alanımızda bulunan Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi, Tepebaşı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi, Mamak Ağız Diş Sağlığı Hastanesi ve Osmanlı Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nde de yetkiyi aldık. Hedefimiz faaliyet alanımızdaki tüm hastanelerde yetkiyi alarak sendikamızı genel yetki hedefine ulaştırmak. Bu yetki, sadece bir belge değil; emeğimizin karşılığını alma, daha adil, daha güvenli ve daha huzurlu bir çalışma ortamı kurma yolunda atılmış çok önemli bir adımdır."

"Yoğun iş yüküne çözüm üretilmesini istiyoruz"

Gök, yetkiyi almalarının ardından atılması gereken adımlarla ilgili şunları söyledi:

"Mesele sadece yetkiyi alınca da bitmiyor. Çözüm üretmek ve beklentileri karşılamak lazım. Sağlık çalışanlarının çok önemli sorunları var özellikle şehir hastaneleri başlı başına ayrı bir dünya. Bu büyüklükteki sağlık kampüslerinin sorunların ve çalışanların talepleri de kendilerine göre farklılıklar da gösteriyor. Yoğun iş yüküne çözüm üretilmesini istiyoruz. 24 saat esasına göre çalışan sağlık çalışanları arkadaşlarımızın çocuklarını güven içerisinde bırakabilecekleri bir kreş için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teşvik ödemelerindeki adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz. Emekliliğe yansıyan tek kalem maaş istiyoruz.

Çalışanlar adına sahada çözülmesi gereken çok sorunlar var, biz de çalışanların temsilcisi olarak gerekenleri yapacağız. Yetkiyi almamızda emeği geçen tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımıza ve bizlere güvenip bizi tercih eden kıymetli sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."