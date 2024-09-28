Türk Sağlık Ekibi Uganda'da 1500 Kişiye Ücretsiz Hizmet Verdi

Türkiye'den Uganda'ya gelen 18 kişilik sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çeken Jinja şehrindeki yüzlerce kişiye 11 günlük organizasyon kapsamında gönüllü hizmet verdi.

Alanında uzman doktor, hemşire, anestezi teknisyeni ve sivil toplum gönüllülerinden oluşan Türk sağlık ekibi, ücretsiz muayene ve ameliyatlarıyla yüzlerce Ugandalının yüzünü güldürdü.

Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların bulunduğu ve cerrahi ağırlıklı çalışma yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 1500 kişi muayene edildi ve 100'e yakın ameliyat gerçekleştirildi.

Türkiye'den gelen doktorların gerçekleştirdiği ameliyatlara Ugandalı doktor ve hemşireler de katılarak mesleki yeterliliklerini arttırma fırsatı elde etti.

Dördüncü kez düzenlenen organizasyon kapsamında 56 koliden oluşan sağlık malzemesi tedavi ve ameliyatlarda kullanıldı, kalan malzemeler Uganda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

"Uganda şartlarına göre verimli bir operasyon gerçekleştirdik"

Uganda'nın en büyük ikinci hastanesi Jinja Bölge Hastanesi'ndeki sağlık organizasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, dördüncü kez Uganda'da oldukları bilgisini paylaşarak, yaklaşık 100'e yakın ameliyat ve 1500 civarında muayene gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Güntekin, "Bu organizasyonu gerçekleştirirken bize en büyük desteği TİKA sundu, kendilerine teşekkür ederiz. Bu sağlık organizasyonuna plastik cerrahi, genel cerrahi, üroloji, kadın doğum ve kulak burun boğaz hekimleri iştirak etti. Uganda şartlarına göre verimli bir operasyon gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Ameliyatların maliyetinin 3 ile 6 bin dolar arasında değiştiğini ve Ugandalılar için çok pahalı olduğunun altını çizen Güntekin, "Bu parayı verseler dahi ameliyatları gerçekleştirecek nitelikte cerrahlar bulmaları çok zor, o yüzden yaptığımız operasyonlar kardeşlerimiz için çok kıymetli." dedi.

Güntekin, ameliyatlara yerel hekimlerin de iştirak ederek tecrübe ve bilgilerini artırma fırsatı sağladıklarını dile getirdi.

"Halk, tüm çalışmalarınızdan ötürü sizlere son derece minnettar"

Jinja Milletvekili Manjeri Kyebakutika da sağlık organizasyonu dolayısıyla Türkiye'ye ve gönüllü doktorlara teşekkür ederek, TİKA ve TADD işbirliğiyle gerçekleştirilen faaliyetin önemli olduğunu vurguladı.

Kyebakutika, "Plastik cerrahi, fıtık ve kitle operasyonları gibi Uganda'da pek yapılmayan zor ameliyatlar gerçekleştirildi. Türk hekimlerinin bu ameliyatlarda çok başarılı olduklarını görüyoruz. Bu yüzden buradaki halk, tüm çalışmalarınızdan ötürü sizlere son derece minnettar. Birçok benzer organizasyonda tansiyon ve malarya gibi vakalara bakılmaktadır ancak TADD gönüllüleri, Uganda'da son derece pahalı olan ameliyatları ücretsiz yaptı." dedi.

Öte yandan Türk sağlık ekibi, getirdikleri hediye, gıda ve kırtasiye malzemelerini Ugandalı öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine dağıtarak Türkiye'ye döndü.