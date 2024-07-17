Türk sağlık ekibi Burundi'de 5 bin kişiye diş tedavisi yaptı

Türk sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle Burundi'de 5 bin kişiye diş tedavisi yaptı.

TADD Ankara Temsilcisi ve Burundi'ye giden heyet başkanı Cüneyd Tiryaki, AA muhabirine, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Burundi'de çekim ve dolgu uygulaması dahil yaklaşık 5 bin kişiye diş tedavisi yaptıklarını belirtti.

TİKA ve Türkiye'nin Bujumbura Büyükelçiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonla Burundililere ücretsiz sağlık hizmeti sunmaktan ve bu yolla iki ülke halkının yakınlaşmasına katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Tiryaki, Burundi Cumhurbaşkanı'nın eşi ve Bonne Action Umugiraneza Vakfı Kurucu Başkanı Angeline Ndayishimiye ile vakıf mensuplarına organizasyonun problemsiz şekilde gerçekleşmesine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Tiryaki, TADD ekibinin, "sağlık organizasyonu amaçlı" Uganda'ya giden ilk Türk sivil toplum kuruluşu olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan ihtiyaç sahiplerine 500 takım diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Sağlık organizasyonu çerçevesinde Burundili diş hekimleri ve hemşireler de çalışmalara katılarak tecrübelerini artırma ve bilgilerini güncelleme imkanı buldu.

Öte yandan çekim, dolgu ve kanal tedavisi başta olmak üzere diş hekimliğinde kullanılan 20 elevatör, 2 takım diş çekim seti ve 1 takım ileri cerrahi seti başta olmak üzere birçok malzeme ile alet Bonne Action Umugiraneza Vakfına hibe edildi.