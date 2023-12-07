Türk Rock Müziğinin Gitaristi Yalçınkaya Tümay Hayatını Kaybetti

TÜRK rock müziği gitaristi Yalçınkaya Tümay, 81 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 1960'lı yıllarda Cem Karaca'nın solisti olduğu Apaşlar grubunun gitaristi olan Tümay, Erkin Koray'la da çalışmıştı. Tümay'ın cenazesi, Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Türk rock müziğinin ilk müzik gruplarından Apaşlar'ı; müzisyen ve yapımcı Mehmet Soyarslan ile birlikte kuran gitarist ve besteci Yalçınkaya Tümay, 5 Aralık Salı günü zatürreye bağlı organ yetmezliğinden 81 yaşında hayatını kaybetti. Müziğe 14 yaşında başlayan Tümay, Cem Karaca ve Erkin Koray gibi Türk rock müziğinin simge isimleriyle de birlikte çalışmış; Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Ayşen' de dahil olmak üzere birçok şarkının bestesine imza atmıştı. Tümay için; Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Yalçınkaya Tümay'ın kızları Alanur Tümay ve Aydan Ağaoğlu taziye dileklerini kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tümay'ın cenazesi sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına nakledilerek, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına götürüldü.

SON ANINA KADAR MÜZİK YAPTI

Tümay'ın kızı Alanur Tümay, Babam son anına kadar hep müzik yaptı. Hep o enerjisi yaşına uygun olarak devam etti, yüksek enerjisi ve pozitifliğiyle bütün sevgisiyle hep beraberdi. Şimdi sonsuz oldu. Annemle evlendikten sonra müziğe daha farklı şekilde devam etti. Apaşlar grubu ile değil ama her zaman film müzikleri, reklam müzikleri yaptı. Kendi besteleri her zaman vardı, kendi stüdyosu vardı, müziğe aşık bir insandı, hep devam etti İfadelerini kullandı.

GRUBU KURMAMA SEBEP O OLMUŞTU

Tümay ile uzun süre birlikte çalışan ve 'Resimdeki Gözyaşları' ve 'Bu Son Olsun' gibi birçok şarkının söz ve bestelerinin sahibi müzisyen ve yapımcı Mehmet Soyarslan, Apaş Yalçın'ı kaybettik. Benim de müzik grubunu kurmama sebep o olmuştu. Ben lisede okuyordum 58-59 senelerinde. Kapıya gelmiş 'Burada gitar çalan iki çocuk varmış' demiş. Haber verdiler, orada o gün tanıştık. Sonra bir daha oradan gruplar kurduk. Sonra Cem Karaca ile birleştik. Başka türlü bir işti bizimki, başka türlü. Müzik ve arkadaşlık. Bir sürü bestesi vardı, bestelerini de bana yollardı. Oğlum bir film yaptı Oflu Hocayı Aramak diye, onun finalinde kendi yaptığı besteyi okumuştu. O kadar anı var ki, hangisini anlatayım. Konya'da askerken, biz onu orkestra ile ziyarete gitmiştik. Almanya'da kayıtlar yaptık. Şimdi; Cem Karaca ile ilgili bir film yapıyorlarmış; Apaşlar olmayacakmış? dedi.