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Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi

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Esad'ın devrilmesini kutlamak için Mersin sokaklarını motoruyla turlayan bir Suriyeli, polis kontrolüne girince kaçmak istedi. Polisin üzerine motor süren şahsa ceza kesildi. Suriyeli motorcu o anları sosyal medya hesabından "ceza yedik" notuyla paylaştı.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde halk sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken, Esad da Rusya'ya kaçtı.

MERSİN'DE İLGİNÇ ANLAR

Esad'ın devrilmesi Türkiye'deki Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı. Suriyelilerin sokağa döküldüğü illerden biri biri de Mersin oldu. Mersin sokaklarını motoruyla turlayan bir Suriyeli ise polisler görünce kontrol noktasından kaçmak istedi. O esnada hızını alamayarak motoru polislerin üzerine süren şahsa, ceza kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Suriyeli motorcu, "ceza yedik" notunu düştü.

Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıASar Gnc:

tamam sevininde adam gibi, insan gibi kimseyi tehlikeye Atmadan.

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