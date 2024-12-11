Türk polisleri, Esad'ın devrilmesini kutlayan Suriyeli'nin yaptığını affetmedi

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde halk sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken, Esad da Rusya'ya kaçtı.

MERSİN'DE İLGİNÇ ANLAR

Esad'ın devrilmesi Türkiye'deki Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı. Suriyelilerin sokağa döküldüğü illerden biri biri de Mersin oldu. Mersin sokaklarını motoruyla turlayan bir Suriyeli ise polisler görünce kontrol noktasından kaçmak istedi. O esnada hızını alamayarak motoru polislerin üzerine süren şahsa, ceza kesildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Suriyeli motorcu, "ceza yedik" notunu düştü.