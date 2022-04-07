Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

MALATYA (AA) - Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağdeviren, beraberinde Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ve teşkilat mensupları ile Baruş'u makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk ve vakıf üyelerini ziyaret etti.