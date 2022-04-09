Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü
AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Korkut ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Korkut ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit verilmesinin ardından, Korkut Belediyesince polisler için iftar programı yapıldı.
Belediye Başkanı Sami Pekbay ve Kaymakam Oğuzhan Ocak, polislerin Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümünü tebrik etti.
Programlara, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, İlçe Müftüsü Mehmet Demir, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.
AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel