Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde Başkomiser Murat Dursun, kısım amirleriyle bir araya geldi.

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen toplantıda, kutlamalar süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemler görüşülerek karara bağlandı.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hafta boyunca emniyet birimlerinin kapılarının öğrencilere ve vatandaşlara açık olacağı bildirildi.