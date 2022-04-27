Türk oyuncu Hollywood dizisinde

Hollywood yapımı 'Story of God' isimli belgeselde oynayan Türk oyuncu Zafer Alpat, yeni projesi ile senaryosunu Ahmet Yurdakul'un ele aldığı yeni çekime başlanacak olan Hollywood dizisinde oynayacak.

Oyunculuk kariyerine Los Angeles'ta devam eden Alpat, Türk oyuncularının yeteneğini Hollywood'da da gösterebilmesi için cesaret ve inanç sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Zafer Alpat'ın "Story of God" isimli yapımda; Türk oyuncunun dublajını ise ünlü Hollywood oyuncusu Morgan Freeman yaptı. Alpat, Ahmet Yurdakul'un kaleme aldığı senaryo ile Hollywood dizisinde oyunculuk kariyerine devam edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel