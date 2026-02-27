Haberler

Tez-Koop İş: İmzacılar, İtalyan Yönetimini 'Ucuz Emek' Zihniyetinden Vazgeçmeye ve Meslektaşlarımızın Taleplerini Derhal Karşılamaya Davet Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin 2 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü grev, Tez-Koop İş Sendikası'nın başlattığı imza kampanyası ile uluslararası akademik dayanışma kazandı. 150 kişi destek verdi.

(İSTANBUL) - Tez-Koop İş Sendikası'ndan Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin sürdürdüğü greve ilişkin olarak yapılan açıklamada, greve destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına 30'u İtalya'dan 150 kişinin destek verdiği bildirildi.

Tez-Koop İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 2 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü onur mücadelesi, sınırları aşarak uluslararası bir akademik dayanışmaya dönüştü. Türk öğretmenlerin maruz kaldığı ekonomik adaletsizliğe ve ayrımcı ücret politikasına karşı başlatılan imza kampanyasında, ilk aşamada Türkiye'den 120, İtalya'dan 30 olmak üzere toplam 150 saygın isim bir araya geldi" denildi.

"İmzacılar, İtalyan yönetimini 'ucuz emek' zihniyetinden vazgeçmeye ve meslektaşlarımızın taleplerini derhal karşılamaya davet ediyor."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmza verenlerin büyük çoğunluğunu Türkiye ve İtalya'nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler ile temel hak ve özgürlükler konusunda uzman hukukçular oluşturuyor. Kampanyaya İtalya'dan destek verenler arasında, kamu hizmetlerinin savunulması ve sosyal haklar konusundaki çalışmalarıyla tanınan önemli eğitimci ve Attac İtalya kurucularından Marco Bersani de yer alıyor. Kampanya metni, öğretmenler arasındaki altı katlık ücret farkını, İtalyan yasalarının ihlalini ve eğitimde yaratılan 'suni hiyerarşiyi' sert bir dille eleştiriyor."

Özel İtalyan Lisesi önünde devam eden grev, sadece bir okulun iç meselesi olmaktan çıkmış; Türkiye akademik dünyasının ve İtalyan sivil toplumunun ortak vicdan meselesi haline gelmiştir. İmzacılar, İtalyan yönetimini 'ucuz emek' zihniyetinden vazgeçmeye ve meslektaşlarımızın taleplerini derhal karşılamaya davet ediyor."

Kaynak: ANKA
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti

Grev dalgası büyüdü, Avrupa ülkesi felç oldu!
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar