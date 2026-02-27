Tez-Koop İş: İmzacılar, İtalyan Yönetimini 'Ucuz Emek' Zihniyetinden Vazgeçmeye ve Meslektaşlarımızın Taleplerini Derhal Karşılamaya Davet Ediyor

(İSTANBUL) - Tez-Koop İş Sendikası'ndan Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin sürdürdüğü greve ilişkin olarak yapılan açıklamada, greve destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına 30'u İtalya'dan 150 kişinin destek verdiği bildirildi.

Tez-Koop İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin 2 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü onur mücadelesi, sınırları aşarak uluslararası bir akademik dayanışmaya dönüştü. Türk öğretmenlerin maruz kaldığı ekonomik adaletsizliğe ve ayrımcı ücret politikasına karşı başlatılan imza kampanyasında, ilk aşamada Türkiye'den 120, İtalya'dan 30 olmak üzere toplam 150 saygın isim bir araya geldi" denildi.

"İmzacılar, İtalyan yönetimini 'ucuz emek' zihniyetinden vazgeçmeye ve meslektaşlarımızın taleplerini derhal karşılamaya davet ediyor."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmza verenlerin büyük çoğunluğunu Türkiye ve İtalya'nın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler ile temel hak ve özgürlükler konusunda uzman hukukçular oluşturuyor. Kampanyaya İtalya'dan destek verenler arasında, kamu hizmetlerinin savunulması ve sosyal haklar konusundaki çalışmalarıyla tanınan önemli eğitimci ve Attac İtalya kurucularından Marco Bersani de yer alıyor. Kampanya metni, öğretmenler arasındaki altı katlık ücret farkını, İtalyan yasalarının ihlalini ve eğitimde yaratılan 'suni hiyerarşiyi' sert bir dille eleştiriyor."

Özel İtalyan Lisesi önünde devam eden grev, sadece bir okulun iç meselesi olmaktan çıkmış; Türkiye akademik dünyasının ve İtalyan sivil toplumunun ortak vicdan meselesi haline gelmiştir. İmzacılar, İtalyan yönetimini 'ucuz emek' zihniyetinden vazgeçmeye ve meslektaşlarımızın taleplerini derhal karşılamaya davet ediyor."

Kaynak: ANKA