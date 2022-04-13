Türk öğrenciler Kanada Diyanet Vakfının iftarında buluştu

Kanada Diyanet Vakfı, Toronto kenti ile çevresindeki üniversite ve kolejlerde okuyan Türk öğrencilere iftar verdi.

Toronto'daki Mevlana Camisi'ndeki iftara Türk öğrenciler ile bölgedeki toplum üyeleri katıldı.

Türkiye'nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya'nın organize ettiği iftara, Kovid-19 salgını kısıtlamalarının kaldırılmasının da etkisiyle yoğun katılım oldu.

Yalçınkaya, AA'ya yaptığı açıklamada, "Toronto ve çevresindeki üniversitelerle kolejlerde çok sayıda Türk öğrenci eğitim-öğretim görüyor. Kovid-19 salgını boyunca kendileri ile bir araya gelme şansımız olmadı. Kısıtlamaların kaldırılması, ramazan ayının manevi atmosferinde yeniden buluşmamıza da imkan sağladı." dedi.

Yalçınkaya, Türk öğrenciler için bu ayın sonunda bir iftar daha düzenleyeceklerini ifade etti.