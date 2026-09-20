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Türk Nefroloji Derneği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesiyle etkinlik planlıyor

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Türk Nefroloji Derneği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesiyle etkinlik planlıyor
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Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen ve yönetimi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret etti. Türkmen, derneğin bilimsel faaliyetlerinden birinin yakın zamanda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde yapılmasının planlandığını belirtti.

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ok, Genel Sekreter Prof. Dr. Özkan Güngör ile yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Şükrü Ulusoy, Prof. Dr. Galip Güz ve Prof. Dr. İsmail Koçyiğit, Tıp Fakültesine ziyaret gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, üniversitenin, Tıp Fakültesinin ve Nefroloji Bilim Dalının çalışmaları ile gelecek vizyonu hakkında bilgi verdi.

Türkmen, derneğin bilimsel faaliyetlerinden birinin yakın zamanda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Ziyarette Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel ve Prof. Dr. Fulya Öz Puyan ile Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. İlhan Kurultak ve Dr. Öğr. Üyesi İlhan Kılıç da yer aldı.

Heyet, programın ardından Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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