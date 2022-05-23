Türk müziği performansı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin - Haberler

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Türk müziği performansı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk müziğinin unutulmaz isimleri adına Millet Kütüphanesi'nde açılan sergiye katıldı. Burada bir performans sergileyen sanatçılara takılan Erdoğan, "Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin" diyerek şaka yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi. Bir grup gençle ve sergide eşyaları bulunan sanatçıların aileleriyle alanı gezen Erdoğan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk müziği performansı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin

"GÜZEL SÜRPRİZLER DE YAŞADIK"

Cumhurbaşkanı'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirsiniz."

Türk müziği performansı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan espriyi patlattı: Sıkıysa Müslüm baba söyleyin

"BİR DE DAMARDAN YAPIN DA GÖRELİM"

Sergiyi sanatçıların performansını dinleyerek gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ara çevresindekilere dönerek "Peki şimdi Müslüm baba ile ilgili ne yapıyorsunuz? Hadi görelim bakalım bir de Müslüm Baba'yla sıkıysa yapın. Damardan." dedi. Bu sözler sergiyi gezen grubu kahkahalara boğdu.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses, Güncel, Haberler

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