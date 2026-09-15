Türk milletvekilleri, Moro İslami Kurtuluş Cephesi Genel Başkanı İbrahim'i ziyaret etti

Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Adem Yıldırım, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'ndeki (BARMM) seçimlerin ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) Genel Başkanı Hacı Murat İbrahim'i ziyaret etti.

Turan, Yıldırım, Mesten ve Tuğrul'dan oluşan TBMM heyetinin MİKC Genel Başkanı İbrahim'e Camp Darapanan'daki ofisinde gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medyada paylaşım yaptı.

Seçimlerin ardından gerçekleştirdikleri görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selam ve muhabbetlerini İbrahim'e ilettiklerini belirten Turan, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ve Moro halkının geleceği için beraberliğin korunmasının önemine işaret ettiklerini kaydetti.

"Türkiye olarak barış sürecinde ve Moro'daki kardeşlerimizin refah ve kalkınma yolculuğunda her zaman yanlarında olduğumuzu, dayanışma duygularımızı ifade ettik." sözlerini aktaran Turan, İbrahim'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Fidan'a ayrı ayrı selam ve saygılarını ilettiğini aktardı.

İbrahim'in, seçimlerin bazı yerel şiddet olayları ve müdahaleler dışında genel olarak olaysız geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiğini aktaran Turan, "Seçim sonuçlarından memnun olduklarını, yeni dönemde koalisyon hükümetinin kaçınılmaz göründüğünü ve önümüzdeki haftalarda bu konuda görüşmeler yürüteceklerini belirtti. Rakipleri BFP ile koalisyon ihtimalini de dışlamadıklarını ifade etti." sözlerine yer verdi.

Turan, İbrahim'in, seçim sürecindeki gözlemcilik faaliyetleri dolayısıyla Türk heyetine özellikle teşekkür ederek seçimlere kapsamlı müdahalelerin önlenmesi ve sürecin güvenilirliği açısından Türkiye başta olmak üzere uluslararası gözlemcilerin önemli olduğunu vurguladığını belirtti.

İbrahim'in, silahlı çatışmanın sona ermesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerin hassas siyasi ortama ve çok partili parlamento sisteminin beraberinde getirebileceği muhtemel zorluklara ilişkin değerlendirmelerini paylaştığına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Bangsamoro'nun silahlı çatışma döneminden demokratik yönetime geçişinde gerçekleştirilen ilk parlamento seçimleri, gelecek adına tarihi bir adımdır. Bu sürecin barışçıl ve sağduyulu şekilde ilerlemesi, Moro halkının barışa olan bağlılığını ve kazanımlarını daha da güçlendirecektir."

Turan, Camp Darapanan'dan ayrılmadan önce Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ındaki "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." mısralarını hatırlattıklarını belirterek, birlik ve beraberliğin Morolu Müslümanların geleceği için hayati önem taşıdığına dikkati çektiklerini ifade etti.

Hasan Turan, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün de Moro'daki kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizdi.

Bangsamoro'da seçimler

Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan BARMM'da halk, özerklik sonrası bölgede ilk kez sandık başına gitti.

Filipinler İstatistik Kurumunun 2024 verilerine göre Bangsamoro bölgesinde, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5,5 milyon kişi yaşıyor. Bölgede kayıtlı seçmen sayısı 2,4 milyon.

ABS-CBN haberine göre Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), BARMM'de dün düzenlenen parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarını internet sitesinden duyurdu.

Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan BARMM parlamento seçimlerinde Bangsamoro Federalist Partisi (BFP) ve Birleşik Bangsamoro Adalet Partisi (UBJP) ilk iki sırada yer aldı.

Buna göre, BFP 660 bin 464, UBJP 609 bin 78, BARMM Büyük Koalisyonu (BGC) 386 bin 33, Bangsamoro Halkları Demokratik Partisi de 67 bin 855 oy elde etti.

Söz konusu 4 parti de 80 üyeli parlamentoda sandalye hakkı kazanabilmek için asgari yüzde 2,5'lik oy barajını aştı.

Seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 80 olarak kayıtlara geçti.

COMELEC Başkanı Erwin Garcia, yaptığı açıklamada, bölgedeki seçimde yüksek katılım oranını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA