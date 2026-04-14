Antalya'da 'Cumhuriyet ve Türk Kanunu Medenisi'nin Normatif Temelleri' paneli düzenlendi

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, "Kabulünün 1 asrını geride bıraktığımız 'Türk Kanunu Medenisi', bir hukuku düzenlemenin ötesindedir. Türk modernleşmesinin, toplumsal eşitliğin simgesidir." dedi.

Kılınç, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında desteklenen "Cumhuriyet ve Türk Kanunu Medenisi'nin Normatif Temelleri" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, kurumun Atatürk'ü, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini tüm yönleriyle araştırmak ve bu araştırmaların sonuçlarını yaymak misyonuyla kurulduğunu belirtti.

ATAM'ın ulusal ve uluslararası yayımlar ve bilimsel etkinlikler düzenlediğine dikkati çeken Kılınç, "Kabulünün 1 asrını geride bıraktığımız 'Türk Kanunu Medenisi', bir hukuku düzenlemenin ötesindedir. Türk modernleşmesinin, toplumsal eşitliğin simgesidir. Kişilik haklarından aile hukukuna, mirastan mülkiyete kadar hayatın her anına dokunmaktadır." diye konuştu.

Kılınç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk hukukunun gelişimine katkı sağlayanları rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk ise Türk Medeni Kanunu'nun Cumhuriyet'in temel taşlarından olduğunu anlattı.

Medeni Kanun'un toplumsal dönüşümün, modernleşmenin, hukuki aklın güçlü bir tezahürü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Türk Medeni Kanunu, hukuk sistemimizi, bireyin özgürleşmesini, kadın-erkek eşitliğini toplumsal hayatın çağdaş normlar temelinde yeniden inşasını mümkün kılan köklü bir reformdur." ifadesini kullandı.

Antalya Barosu Başkanı Ali Çağdaş Bozaner de Cumhuriyet'in bir hukuk anlamındaki simgesini "Türk Kanun Medenisi"nde bulduğunu söyledi.

Bu kanunla kadınların eşit yurttaşlık kazandığını hatırlatan Bozaner, kadınların istedikleri işi yapabilme konusunda eşlerinden izin alma gibi prosedürlerin kaldırıldığını, kadınların eşit miras ve mülkiyet haklarına sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından panel oturumlarla devam etti.