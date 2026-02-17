Haberler

Atatürk Araştırma Merkezince, "Kabulünün 100. Yılında Türk Kanunu Medenisi Paneli" düzenlendi

Güncelleme:
Atatürk Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Kabulünün 100. Yılında Türk Kanunu Medenisi Paneli', Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi. Panelde kadın hakları ve medeni hukuk konularında önemli sunumlar yapıldı.

Atatürk Araştırma Merkezince, "Kabulünün 100. Yılında Türk Kanunu Medenisi Paneli" düzenlendi.

Atatürk Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, panel Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na dahil edilen "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Projesi" kapsamında düzenlenen panelin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Araştırma Merkezi tanıtım filmi ile Türk Medeni Kanunu'nun kabulüne ilişkin video gösterimiyle devam etti.

Açılış konuşmasını Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ın yaptığı programa, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan katıldı.

Kılınç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Prof. Dr. Bengül Bolat, "Atatürk ve Kadın: Türkiye'de Kadınların Toplumsal ve Siyasi Hayata Katılma Süreçleri" başlıklı sunumunda, Türk Medeni Kanunu'nun kadın hakları bakımından dönüştürücü rolünü ele aldı.

Dr. Banu Fatma Günarslan da "Yasal Mal Rejiminde Değer Artış Payı Alacağı ile Katkı Payı Alacağı İlişkisi" konulu sunumunda medeni hukukun mal rejimi hükümlerini güncel uygulamalar çerçevesinde değerlendirdi.

Dr. Hatice Cemre Akyılmaz ise "Cumhuriyetin Anayasal Haklar ve Eşitlik Düzeninin İnşasında Türk Kanun-ı Medenisinin Kurucu Rolü" başlıklı konuşmasında, Medeni Kanun'un, Cumhuriyet'in hukuk devleti ve eşitlik anlayışının tesisindeki temel işlevini anlattı.

Program, katılımcıların soruları ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

