Türk Kızılayı Seydişehir, Öğrencilere Destek İçin İkram Çadırı Kurdu

Türk Kızılayı Seydişehir Şubesi, üniversite kayıt dönemi nedeniyle yeni gelen öğrencilere ve ailelerine ikramda bulundu. Başkan Mehmet Karyağdı, öğrencilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Türk Kızılayı Seydişehir Şubesi, Seydişehir ilçesinde üniversite eğitimi alacak öğrencileri ikram çadırında ağırladı.

Türk Kızılay Seydişehir Şubesi, üniversiteye kayıt dönemi dolayısıyla 12-13-14 Eylül tarihlerinde Kredi Yurtlar Kurumu önünde ikram çadırı kurdu.

Şehre yeni gelen öğrenci ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kızılay Seydişehir Şubesi Başkanı Mehmet Karyağdı, "Amacımız ailesinden ayrılan ve eğitime gelen öğrencilerin burada yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu etkinlikle hem öğrencilere destek olmayı hem de ailelere moral vermeyi amaçladık. Kızılay olarak her zaman gençlerimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
