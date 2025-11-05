Haberler

Türk Kızılay, Vezirköprü'de Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek, Kızılay Haftası dolayısıyla öğrencilerle etkinlikler gerçekleştirdi. Kurtoğlu, Kızılay'ın değerlerine vurgu yaparak toplumda iyiliği yaymaya devam edeceklerini belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığınca Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret edildi.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Haftası dolayısıyla yaptıkları ziyarette öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

Ziyarette Kızılay'ın merhamet, paylaşma ve dayanışma değerlerini pekiştiren çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kurtoğlu, "Kızılay olarak her zaman toplumun her kesimine dokunmaya, iyiliği ve dayanışmayı yaymaya devam edeceğiz. Etkinliğe katkı sağlayan okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim. Bu tür ziyaretler Kızılay'ın gönüllülük bilincini güçlendirmektedir." dedi.

