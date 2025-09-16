Türk Kızılay, Ürdün'den Gazze'ye Yardım Gönderdi

Türk Kızılay, Ürdün'de düzenlediği insani yardım faaliyetleriyle hem burada yaşayan Gazzelilere gıda desteğinde bulundu hem de Gazze'ye ulaştırılmak üzere bir yardım tırını yola çıkardı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz öncülüğündeki Türk Kızılay heyeti, Ürdün'ün Zerka kentindeki Haşimi Hayır Kurumu depolarında, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Muhammed eş-Şibli ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç ile Gazzelilere insani yardım dağıtım programına katıldı.

Amman'da yaşayan Gazzeli kadınlara yönelik 250 gıda kolisinin dağıtımını gerçekleştiren Kızılay heyeti, öğleden sonra ise Ürdün Haşimi Hayır Kurumu işbirliğiyle 950 gıda kolisi taşıyan bir yardım tırını Gazze'ye uğurladı.

"Amacımız, Gazze'ye daha fazla destek ulaştırmak"

AA Muhabirine konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "Her gün başka bir yolun kapandığını ya da başka bir kanaldan küçük de olsa bir girişin olabildiğini görüyoruz. Amacımız, her kanaldan az da olsa yardım sağlayarak Gazze'ye daha fazla destek ulaştırmak." dedi.

Yılmaz, dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunduklarını, bugün ise Ürdün'e geldiklerini aktararak, "Ürdün Kızılayı ile birlikte, yaralandıkları ya da yetim kaldıkları için Ürdün tarafına geçen Filistinli kardeşlerimize yardım dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Haşimi Hayır Kurumu ile beraber Ürdün'ün Zerka kentinden Gazze Şeridi'ne bir tır daha uğurladıklarını ifade eden Yılmaz, Refah tarafı kadar olmasa da Ürdün üzerinden de Gazze'ye haftalık sevkiyatlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Caymazoğlu da Gazze'ye yardımların ulaştırılabilmesi için Türkiye ile Ürdün'ün yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

Caymazoğlu, "Ürdünlü ve Türk yetkililer el ele, kol kola yoğun bir mesai sarf etmekte. İsrail'in her türlü zorlamaları ve engellemelerine rağmen bu çabaların sonuçsuz kalmayacağına inanıyoruz." dedi.

"Türkiye'ye, liderliğine ve hükümetine teşekkür ediyoruz"

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Şibli ise, "Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliği ve dayanışma, 7 Ekim'den önce başlayan bir süreçtir ve Gazze halkına destek için kesintisiz devam etmektedir." diye konuştu.

Türkiye'den gelen kuruluşlara her türlü kolaylığın sağlandığını belirten Şibli, "Türkiye'ye, liderliğine ve hükümetine teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizi tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, dün de beraberindeki heyetle, yardım faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etmiş, Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ve yerel yetkililerden bölge ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi almıştı.