Türk Kızılay Sur Şubesi, görme kaybı yaşayan genç için yardım kampanyası başlattı

Türk Kızılay Sur Şubesi, görme kaybı yaşayan genç için yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, doğuştan gelen rahatsızlığından dolayı görme kaybı yaşayan 20 yaşındaki Muhammed A'nın tedavisi için kampanya başlattıklarını belirtti.

Gencin, Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünü kazandığını fakat gözlerindeki rahatsızlıktan dolayı eğitimini dondurmak zorunda kaldığını ifade Sönmez, Muhammed'in üniversite hayalini gerçekleştirmesi için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ettiklerini dile getiren Sönmez, "Muhammed'in sağlığına kavuşabilmesi için de destek olmaya çalışacağız." dedi.