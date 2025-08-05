Türk Kızılay Sinop'ta Kan Bağışçılarına Kamp Sandalyesi Hediye Ediyor

Türk Kızılay Sinop Kan Bağış Merkezi tarafından kan bağışında bulunan bağışçılara Kızılay kamp sandalyesi hediye ediliyor.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Samsun Bölge Kan Merkezi ekip doktoru Tümay Kırışoğlu, Sinop'a geçici görevle geldiğini belirterek, Sinop'ta kan bağışında bulunan her bağışçıya Türk Kızılay tarafından Kızılay kamp sandalyesi hediye edildiğini söyledi.

Kırışoğlu, "Her yaz sezonunda olduğu gibi kan bağışçı sayısında bir düşüş yaşanıyor. Bu kapsamda bağışçı sayısının artırılması amacıyla Türk Kızılay tarafından her bağışçıya bir kamp sandalyesi kampanyası düzenlendi. Kan bağışı yapacak olan vatandaşlarımız, Bülent Ecevit Caddesi iskele üzerinde bulunan mobil kan toplama aracında kan bağışında bulunabilirler." dedi.

Kan bağışında bulunan bir bağışçının üç kişiye hayat verdiğini hatırlatan Kırışoğlu, "Bir kişiden aldığımız kanı üç ayrı kişiye plazma, trombosit ve eritrosit şeklinde ayırarak veriyoruz. Aldığımız kanlar, büyük laboratuvarlarda kanda herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrolden geçiriliyor. Dolayısıyla güvenli bir kan bağışı sağlanmış oluyor." diye konuştu.

Kırışoğlu, kampanyanın başlamasıyla birlikte bağışçılardan günde ortalama 30 ünite kan alındığını belirtti.

Kan bağışçısı Ercan Şahin ise "İnşallah bağışladığım kan hayırlara vesile ve faydalı olur." ifadelerini kullandı.