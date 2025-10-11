Türk Kızılay Polatlı Şubesi Yıl İçindeki Faaliyetlerini Değerlendirdi

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit, düzenlenen toplantıda faaliyetlerini değerlendirdi.

Yiğit, kurum binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yıl içindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılayın yalnızca afet anında değil, hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Yiğit, "Kızılay, toprağa düşen her damla umut tohumu gibi el ele vererek büyüttüğümüz bir iyilik hareketidir." dedi.

Yiğit, ilçede yüzlerce aileye gıda ve hijyen desteği sağladıklarını, iftar programları düzenlediklerini ve köy okullarında etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların refahını artırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini kaydeden Yiğit, "Türk Kızılay Polatlı Şubesi olarak dayanışma ruhunu güçlendirmeye, çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.