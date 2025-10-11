Haberler

Türk Kızılay Polatlı Şubesi Yıl İçindeki Faaliyetlerini Değerlendirdi

Türk Kızılay Polatlı Şubesi Yıl İçindeki Faaliyetlerini Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit, düzenlenen toplantıda yıl içindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yiğit, Kızılay'ın afet anında değil, her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Süleyman Yiğit, düzenlenen toplantıda faaliyetlerini değerlendirdi.

Yiğit, kurum binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek yıl içindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılayın yalnızca afet anında değil, hayatın her alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirten Yiğit, "Kızılay, toprağa düşen her damla umut tohumu gibi el ele vererek büyüttüğümüz bir iyilik hareketidir." dedi.

Yiğit, ilçede yüzlerce aileye gıda ve hijyen desteği sağladıklarını, iftar programları düzenlediklerini ve köy okullarında etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların refahını artırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini kaydeden Yiğit, "Türk Kızılay Polatlı Şubesi olarak dayanışma ruhunu güçlendirmeye, çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir

Telefonunuzda bu uygulama varsa dikkat: Banka hesabınız boşaltılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.