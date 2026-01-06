Haberler

Kızılay Nizip şubesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Türk Kızılay Nizip Şubesi, 'İyilik Sensiz Olmaz' sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve yardımcı malzeme ulaştırdı. Şube Başkanı Müslüm Taşdemir, Kızılay'ın her zaman mazlumların yanında olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay Nizip Şubesi, "İyilik Sensiz Olmaz" sloganıyla yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı.

?İlçedeki yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay gönüllüleri, belirlenen haneleri ziyaret ederek gıda ve ihtiyaç malzemelerini teslim etti.

Türk Kızılay Nizip Şube Başkanı Müslüm Taşdemir, yaptığı açıklamada, Kızılayın her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında olduğunu söyledi.

"Nerede bir ihtiyaç varsa oradayız" şiarıyla gönüllere dokunmaya devam ettiklerini dile getiren Taşdemir, "Yardım faaliyetlerine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar ancak birlik ve beraberlikle mümkün oluyor. İyilik sensiz olmaz diyerek herkesi bu gönüllü hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

?Türk Kızılay Nizip Şubesi'nin, ilçenin farklı mahallelerinde önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım programlarını periyodik olarak sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
