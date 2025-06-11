Türk Kızılay'ın 157. Kuruluş Yılı Etkinlikleri İçin Sembolik Yapılar Kırmızı Işıkla Aydınlatılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, 157. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla önemli sembol yapıları kırmızı ışıkla aydınlatacak. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, etkinlik boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün "Kırmızı Aydınlatma Etkinliği" kapsamında sembol yapılar kırmızıyla ışıklandırılacak.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle bu gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Galata Kulesi kırmızı ışıkla aydınlatılacak.

Köprü aydınlatmaları, hava karardıktan sonra başlayıp sabah saatlerine kadar devam edecek.

Galata Kulesi, 21.00-00.00 saatlerinde aydınlatılarak Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü için hazırlanan görseller kulede yansıtılacak.

Atakule'de 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak aydınlatmayla görsel yansıtmanın yanı sıra 07.00-22.00 saatlerinde video yayınlanacak.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.