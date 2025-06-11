Türk Kızılay'ın 157. Kuruluş Yılı Etkinlikleri İçin Sembolik Yapılar Kırmızı Işıkla Aydınlatılıyor
Türk Kızılay, 157. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla önemli sembol yapıları kırmızı ışıkla aydınlatacak. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, etkinlik boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak.
Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün "Kırmızı Aydınlatma Etkinliği" kapsamında sembol yapılar kırmızıyla ışıklandırılacak.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurumun 157. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının destekleriyle bu gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Galata Kulesi kırmızı ışıkla aydınlatılacak.
Köprü aydınlatmaları, hava karardıktan sonra başlayıp sabah saatlerine kadar devam edecek.
Galata Kulesi, 21.00-00.00 saatlerinde aydınlatılarak Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü için hazırlanan görseller kulede yansıtılacak.
Atakule'de 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak aydınlatmayla görsel yansıtmanın yanı sıra 07.00-22.00 saatlerinde video yayınlanacak.